Ex Ilva: Zullo (Fd'I), pieno appoggio ad azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo di interpretare il sentire di tutta la comunità politica di Fratelli d'Italia della Puglia nell'affermare il pieno appoggio all'azione di governo riguardo alla crisi dell'ex Ilva. Il confronto tra governo, parti sociali e aziende dell'indotto è nella giusta direzione a tutela dei lavoratori alle dirette dipendenze e alle dipendenze delle aziende dell'indotto nell'ottica dell'assicurazione della continuità aziendale che guardi al processo di ambientalizzazione a tutela della salute e dell'ambiente". Lo dichiara in una nota il senatore pugliese Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro e Sanità. "Grazie a Giorgia Meloni e a tutti I componenti del suo Governo per aver profuso ogni impegno in una vicenda complicatissima, per aver voluto prestare ascolto tanto a livello parlamentare quanto a livello territoriale, per aver trovato le soluzioni da mettere in campo", conclude.(Rin)