Maltempo: Figliuolo attiva sportelli di assistenza per velocizzare erogazione contributi per imprese e famiglie in Emilia-Romagna

- Il Commissario straordinario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto l’immediata attivazione di sportelli di assistenza per cittadini, tecnici degli enti locali e periti, esigenza emersa dalle risultanze delle ultime attività condotte dalla Struttura commissariale sul territorio dell’Emilia Romagna. Gli sportelli la entreranno in funzione dal mese di marzo nelle città di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna-Lugo e saranno operativi 3 giorni la settimana. La loro funzione sarà quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria di primo livello a favore dei Responsabili unici del procedimento (Rup) dei comuni, nonché per la redazione delle perizie asseverate a favore dei tecnici abilitati, utili per la compilazione e l’inoltro delle domande di contributi da parte di famiglie e imprese tramite la piattaforma informatica “Sfinge Alluvione 2023” della Regione Emilia Romagna. Gli sportelli di assistenza saranno composti da personale della Struttura commissariale e tecnici di Invitalia, Agenzia del ministero dell’Economia e delle Finanze deputata alla fase istruttoria di secondo livello. (segue) (Com)