Milleproroghe: assessori Roma, governo volta le spalle a educatrici, insegnanti e famiglie

- Nella conversione in legge del Decreto Mille Proroghe, il Governo Meloni nega la proroga per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali del personale educativo e scolastico e mostra il suo vero volto contro Roma, le educatrici, le insegnanti e le famiglie della Capitale. Lo dichiarano in una nota congiunta l'assessore al Personale Andrea Catarci e l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli. "Nonostante note ufficiali inviate dalla nostra amministrazione al Governo nazionale e nonostante gli emendamenti presentati alla Camera dei Deputati, l'atteggiamento delle destre e del Governo è stata di totale chiusura alla possibilità di continuare a stabilizzare il personale che da anni garantisce il corretto funzionamento nelle 540 strutture educative e scolastiche della Capitale", spiegano. (segue) (Com)