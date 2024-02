Milano: mobilità scolastica sostenibile, progetto Pedibus attività utile e formativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità attiva – pedonalità e ciclabilità – migliora la qualità dell'ambiente urbano : meno sedentarietà, più consapevolezza delle distanze, più autonomia e indipendenza, maggiore efficienza degli spostamenti, più socialità. Quando questi benefici sono applicati alle nuove generazioni gli effetti si moltiplicano, ed è per questo che molte amministrazioni promuovono questo tipo di mobilità. Il Pedibus è una forma di mobilità scolastica dedicata agli alunni delle primarie, alternativa a un uso spesso irriflessivo dell'automobile privata, proprio in un momento tra i più preziosi per un miglioramento degli stili di vita, come quelli dell'ingresso a scuola all'inizio della giornata. Trasportati in un abitacolo climatizzato, i bambini sono privati dell'esperienza diretta del proprio quartiere, oltre che di una quota di attività fisica che in alcuni casi può rappresentare una delle poche occasioni di movimento della giornata. (segue) (Com)