Milano: mobilità scolastica sostenibile, progetto Pedibus attività utile e formativa (2)

- Consiste nella definizione di percorsi certificati (dalla Polizia Locale) che convergono sul plesso scolastico, sui quali i genitori volontari accompagnano i bambini, che si aggregano via via alle diverse fermate predisposte lungo il cammino . Oltre a muoversi in modo più sostenibile confrontandosi con i compagni e l'accompagnatore i bambini, hanno la possibilità di conoscere meglio il proprio quartiere, un'esperienza che li rende più indipendenti. Nel 2022 il Comune di Milano e AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano) hanno affidato il coordinamento del progetto Pedibus a Legambiente e ABCittà in collaborazione con Poliedra – Politecnico di Milano, al fine di progettare, gestire ed attivare il servizio di Pedibus in alcune scuole primarie del Comune di Milano. Le attività sono state completate nel dicembre del 2023. Non è stata un'iniziativa isolata: nel decennio 2007-2017 il Comune di Milano, in collaborazione con soggetti del Terzo Settore ha co-progettato e realizzato esperienze di Pedibus, che nel triennio 2015-17 hanno raggiunto circa il 50 per cento degli istituti scolastici milanesi. (Com)