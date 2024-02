Spagna: governo punta a rendere permanenti tasse su banche e società energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo chiederà l'accordo di tutti i gruppi politici per rendere permanenti le imposte straordinarie sui profitti di banche e imprese energetiche. Lo ha detto la ministra delle Finanze, Maria Jesus Monterò, in alcune dichiarazioni a "Cadena Ser", spiegando che sarà necessario raggiungere un accordo con tutte le forze politiche "affinché le imposte che sono state prorogate per quest'anno rimangano stabili per gli anni successivi". Per quanto riguarda l'imposta sulle imprese energetiche, Montero ha ricordato che c'è l'impegno a permettere che si tenga conto degli investimenti al momento del pagamento per realizzare l'elettrificazione delle reti, "che è una sfida molto importante" su cui si sta lavorando. (Spm)