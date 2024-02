Lazio: tavolo "Phase out" di Civitavecchia, assessora Infrastrutture "tempi maturi per giuste risposte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ieri 19 febbraio, ha partecipato al tavolo, coordinato dalla vicepresidente, Roberta Angelilli, sulla "Phase Out" di Civitavecchia per la conversione, entro il 2030, della centrale Enel a carbone. "Un tavolo necessario, che in qualche modo guarda al futuro di Civitavecchia, polo strategico per tutta la regione. La missione è raggiungere i valori stabiliti, entro il 2050, per limitare le emissioni in atmosfera. I tempi sono maturi per dare le giuste risposte a questo territorio, in accordo con tutti gli stakeholder, per una programmazione minuziosa e rispettata da tutti per raggiungere gli obiettivi concordati", ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi. (segue) (Com)