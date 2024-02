Lazio: tavolo "Phase out" di Civitavecchia, assessora Infrastrutture "tempi maturi per giuste risposte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà necessario trovare una soluzione condivisa e fattiva, senza cadere nell'obblio di un'opera bella ma non realizzabile. Si procederà quindi con un'analisi per evidenziare i punti di forza e di debolezza e trovare la soluzione possibile per centrare l'obiettivo", ha spiegato l'assessore Rinaldi. "Un lavoro di squadra, anche se i tempi non sono brevi, confidiamo nel nostro impegno, grazie alla cabina di regia attivata dal presidente Francesco Rocca, al coordinamento della vicepresidente Roberta Angelilli e a tutti gli Assessori che si stanno dividendo le proprie competenze. Ottimo il tavolo tecnico collaterale proposto dalla vicepresidente, che ci permetterà di presentare tutte le problematiche e trovare il modo di superarle", ha concluso l'assessore ai Lavori pubblici e alla Infrastrutture della Regione Lazio. (Com)