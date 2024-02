Navalnyj: Cremlino, dichiarazioni della moglie sono "accuse infondate e rozze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo Aleksej Navalnyj, sono "accuse infondate e rozze" nei confronti del capo dello Stato russo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. In un video pubblicato ieri, Navalnaya ha attribuito al presidente russo, Vladimir Putin, la responsabilità per la morte di suo marito durante la detenzione. "Sono accuse assolutamente infondate e rozze al capo dello Stato russo. Tuttavia, dato che Yulia Navalnya è rimasta vedova letteralmente giorni fa, non commenteremo", ha detto il portavoce. Il rappresentante del Cremlino ha aggiunto che Putin non ha visto il video di appello di Navalnaya, nel quale la donna ha annunciato che proseguirà l’attività di opposizione del marito. Peskov ha respinto anche le accuse secondo cui le autorità russe non hanno ancora restituito il corpo di Navalnyj alla famiglia per nascondere le prove del suo avvelenamento: “Ancora una volta (sono) nient'altro che accuse infondate perché non sono sostenute da nulla, non sono confermate. In questo caso, solo per motivi etici, non posso valutare queste parole come si deve", ha aggiunto Peskov. (Rum)