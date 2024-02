Ucraina: Cavo Dragone, difesa libertà è doverosa e riguarda tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima lezione da trarre dalla guerra in Ucraina è che la difesa della libertà è doverosa e riguarda tutti. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, al convegno organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai) “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia” presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. “C’è un Paese che combatte per la sua e anche per la nostra libertà”, ha detto Cavo Dragone, sottolineando anche il rischio di una narrativa di propaganda russa anche nei confronti di Paesi vicini all’Ucraina come la Moldova. “La difesa della loro e nostra libertà non è un concetto retorico. Due visioni antitetiche si contrappongono, ne va dei nostri valori e del nostro stile di vita”. (Res)