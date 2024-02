Forza Italia: Tajani, Weber aprirà lavori Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo il Partito popolare in Italia. Per noi l’appartenenza al Ppe è fondamentale. Sarà il presidente del Ppe, Manfred Weber, ad aprire i lavori, venerdì 23 febbraio, del nostro Congresso nazionale, con il suo intervento. Nella giornata di sabato interverranno la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ed il segretario dell’Internazionale democratica di centro, Antonio Lopez". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi.(Rin)