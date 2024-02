Sicurezza stradale: Rocca, nel Lazio piano da oltre 1,2 miliardi e iniziative nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sicurezza stradale "dobbiamo diffondere la cultura della responsabilità. Dal 2010 la mortalità sulle strade si è ridotta solo del 5 per cento. La domanda è dove abbiamo fallito nell'intercettare questa capacità di dialogo. Bisogna portare il tema nelle scuole: sicuramente è una grande sfida per i dirigenti scolastici. Alla libertà data dalla patente deve essere accompagnata dalla responsabilità. Come Regione Lazio abbiamo fatto un piano per le strade da 1,2 miliardi, oltre 500 milioni andranno al rifacimento delle strade con maggiore rischio mortalità, altri 500 per le nuove strade. Una buca ogni 15 metri a Roma secondo le stime". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all'incontro "Sicurezza stradale e mobilità sostenibile", alla Camera dei deputati. "Dobbiamo diffondere una cultura della responsabilità. Organizzeremo una grande iniziativa con i licei, per far comprendere realmente quanto l'alcol riesca a distorcere le percezioni - ha annunciato Rocca -. Quando si è giovani magari non ci si pensa a quanta responsabilità si ha verso le persone che stanno al nostro fianco quando guidiamo, alle persone che non conosciamo ma incrociamo in strada. Sono vite che si incontrano ogni macchina che passa. Dietro le statistiche ci sono vite, storie di uomini e donne", ha concluso il presidente. (Rer)