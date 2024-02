Scuola: Sasso, Lega non permetterà che nostri ragazzi mangino schifezze a base di grilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allucinante pensare che l'Italia, patria di quella sana ed equilibrata dieta mediterranea nota in tutto il mondo, debba somministrare cibo a base di grilli e insetti nelle mense scolastiche. La Lega dice no e, con una risoluzione, la cui discussione inizia oggi in Commissione Cultura della Camera, ostacolerà a tutti i costi questa schifezza voluta da Bruxelles. Ora avanti con l'iter: non permetteremo che i nostri ragazzi mangino porcherie simili, con buona pace di Pd e M5s che hanno, invece, proposto di portarle sulle tavole delle mense scolastiche". Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, primo firmatario della risoluzione. (Rin)