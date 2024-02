© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine agiscono nel rispetto della legge. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in merito agli arresti di persone che hanno onorato il dissidente russo Aleksej Navalnyj deponendo fiori in suo ricordo. "Le forze dell'ordine svolgono la loro funzione, agiscono in conformità con la legge. Non posso dire altro", ha detto Peskov. (Rum)