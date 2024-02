Taiwan: Guardia costiera Cina ha abbordato nave dopo incidente al largo delle Kinmen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha condannato con fermezza l’incidente, accusando le autorità marittime taiwanesi di ricorrere a “metodi violenti e pericolosi”. “Esprimiamo profondo dolore e porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime”, ha dichiarato il 15 febbraio in conferenza stampa la portavoce dell’Ufficio cinese delegato agli affari di Taiwan, Zhu Fenglian. “Questa dannosa circostanza ha ferito seriamente i sentimenti dei compatrioti su entrambe le sponde dello Stretto”, ha aggiunto. Il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan, responsabile della gestione delle relazioni con la Cina, ha difeso l’operato della Guardia costiera, “che ha adempiuto ai propri doveri nel rispetto della legge”. "Ci rammarichiamo per questo sfortunato incidente, ma auspichiamo che le autorità della Cina possano interrompere simili azioni da parte dei suoi cittadini”, ha aggiunto il Consiglio. (Res)