Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 24 aerei e 8 navi da guerra cinesi nello Stretto

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 24 aerei e 8 navi da guerra cinesi nello Stretto fino alle 6 di oggi (le 23 di ieri in Italia). Come riferito dal dicastero su X, quattro aerei hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, che funge da confine territoriale non ufficiale tra Taiwan e la Cina, mentre nove si sono introdotti nella Zona d’identificazione della difesa aerea (Adiz) dell’isola. Dall’inizio del mese, la Cina ha inviato nei pressi di Taiwan 13 aerei militari e 90 navi da guerra. (Res)