Serbia: il 22 febbraio a Belgrado al via la Fiera internazionale del turismo

- Si terrà dal 22 al 25 febbraio nella capitale serba Belgrado la 45esima Fiera internazionale del turismo. Nell'edizione del 2024, in cui sarà la Grecia il Paese partner, saranno presenti più di 27 Paesi e circa 400 espositori, secondo quanto riporta la stampa locale. "Siamo lieti che quest'anno il nostro partner alla fiera del turismo sia la Grecia. Questa partnership contribuirà all'ulteriore miglioramento del traffico turistico tra i due Paesi, tenendo presente che il numero dei turisti greci in Serbia è in costante aumento", ha affermato nella conferenza stampa Dragan Zecevic, coordinatore della Fiera del turismo. Zecevic ha sottolineato che ogni anno in Grecia soggiornano circa un milione di turisti provenienti dalla Serbia, soprattutto nel nord del Paese, e che nell'edizione di quest'anno verranno presentate al pubblico serbo alcune nuove destinazioni come Cambogia, Ecuador, Santa Lucia e Libia. (Seb)