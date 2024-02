Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte nubi tra notte e primo mattino, seguiranno condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo isolati annuvolamenti più intensi tra Prealpi e pianura orientale. Precipitazioni non esclusi tra notte e primo mattino isolati e deboli rovesci sulla pianura orientale. Temperature minime e massime senza evidenti variazioni in pianura, in calo su Alpi e Prealpi. Valori minimi in pianura tra 3-7 °C, massimi tra 14-17 °C. (Rem)