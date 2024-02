Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro con delega a moda e design, Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa “Including Diversity”.Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 (ore 9:30)La Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'opera "Limitless", realizzata nell'ambito del progetto di arte urbana "Nulla Virtus" di Smoe Studio per la città di Milano con il contributo di Sanofi.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore11)La coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Layla Pavone, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "GovTech Forum per la Prosperità". Il meeting, in programma il 28 febbraio negli spazi di Talent Garden Calabiana, ha il patrocinio del Comune di Milano, di Cassa Depositi e Prestiti e di Anci e riunirà, per la prima volta in Italia, oltre cento esperti dal mondo delle istituzioni, delle imprese e dell'accademia sui temi della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione.Palazzo Marino, sala Franco Brigida (ore 11)L'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro con delega a moda e design, Alessia Cappello è presente alla conferenza stampa del Premio maestri d'eccellenza.Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Milano Museocity, in programma dall'1 al 5 marzo 2024.Palazzo reale, sala conferenze, Piazza Duomo 14 (ore 11)L'assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro con delega a moda e design, Alessia Cappello partecipa all'inaugurazione del Fashion Hub - Camera Nazionale Moda Italiana.Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 (ore 17)L'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte, partecipa all'evento "Smart city, decarbonizzazione ed economia circolare: il ruolo delle utility".Palazzo Marino, sala Alessi (ore 17:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli (ore 10)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale, Barbara Mazzali, visita TheOneMilano, il salone internazionale dell'Outerwear e dell'Haute-à-porter.Rho Fiera Milano (ore 11)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “Limitless”, la prima opera di arte urbana a Milano volta a sensibilizzare i cittadini sulla meningite.Palazzo Pirelli, sala Pirelli (ore11)L'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene all'evento “Vespa storica. Patrimonio d'Italia, gioiello per i lombardi”.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci 31° piano (ore 18)VARIEPresidio di Cgil, Cisl e Uil in occasione dello sciopero nazionale per il contratto nazionale Federcasa.Prefettura (ore 10)La Iulm presenta i risultati finali del progetto europeo GIG UP, basato sull'empowerment dei gig workers e coordinato dall'Università Tecnica di Berlino con partner l'Università Iulm, le società ong Mine Vaganti (Italia), Innovation Hive (Grecia) e RTI Vernian (Cipro).Iulm, Aula Seminari IULM 1, sesto piano, via Carlo Bo, 1 (ore 11)Incontro Inga Sempé in conversazione con Paolo UlianPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 17)Presidio per Julian Assange: "il giorno X è arrivato, fermiamo l'estradizione"Davanti al consolato britannico, piazza del liberty (ore 17)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia incontrano la stampa in occasione della presa in servizio del nuovo Comandante della Polizia Locale Giovanni Dongiovanni.Palazzo comunale, sala giunta (ore 14) (Rem)