Spagna-Cina: ministro Esteri Wang a Sanchez, pronti ad approfondire cooperazione

- La Cina vuole mantenere scambi al vertice con la Spagna, rafforzare l’allineamento delle rispettive strategie di sviluppo e approfondire la "cooperazione reciprocamente vantaggiosa" con Madrid. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro tenuto ieri con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, a Madrid. “Vogliamo lavorare con la Spagna per inaugurare un periodo glorioso nelle relazioni bilaterali nei prossimi 50 anni, nello spirito di fiducia e rispetto reciproco, parità di trattamento e cooperazione vantaggiosa per tutti. Come partner strategici globali e Paesi con un’importante influenza internazionale, la Cina e la Spagna dovrebbero dimostrarsi responsabili e iniettare maggiore forza stabilizzatrice nel mondo caotico”, ha detto Wang. Il titolare della diplomazia cinese ha ribadito che il suo Paese continuerà a sostenere Madrid nella tutela dei suoi interessi fondamentali e a consolidare le fondamenta delle relazioni bilaterali. (Cip)