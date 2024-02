Taiwan: istituiti gruppi di amicizia parlamentare con Francia e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yuan legislativo, il parlamento monocamerale di Taiwan, ha istituito gruppi di amicizia parlamentari con Francia e Polonia, allo scopo di promuovere gli scambi a vari livelli. Lo ha annunciato la deputata del Partito progressista democratico (Dpp), Lin Chu-yin, che presiede entrambe le associazioni. L’iniziativa è stata accolta positivamente dal rappresentante francese a Taipei, Franck Paris, che ha sottolineato l’importanza di incoraggiare gli scambi tra Taiwan e l’Europa per condividere l’esperienza dell’isola sul fronte della democrazia e aumentare la sua proiezione internazionale. Soddisfazione è stata espressa anche dal rappresentante polacco, Cyryl Kozaczewski, secondo cui la cooperazione parlamentare assume “particolare importanza in questi tempi difficili”. Oltre ad esprimere gratitudine per il sostegno ricevuto da Taiwan nel quadro della guerra in Ucraina, Kozaczewski ha auspicato un rafforzamento della cooperazione economica e in materia di semiconduttori. (Res)