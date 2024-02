Svezia: ministro Difesa, accogliamo con favore annuncio Ungheria su voto ratifica adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia accoglie con favore l'annuncio dell'Ungheria sulla calendarizzazione del voto per la ratifica dell'adesione di Stoccolma alla Nato. Lo ha affermato il ministro della Difesa svedese, Pal Jonson, come riferisce l'emittente "Svt". Il Parlamento ungherese voterà lunedì 26 febbraio la ratifica per l'adesione della Svezia alla Nato. A riferirlo sul suo profilo Facebook Mate Kocsis, parlamentare del Fidesz, il partito di governo ungherese. Sul suo profilo, il politico ha pubblicato una foto che mostra la richiesta inviata dal gruppo parlamentare del Fidesz al presidente del Parlamento, Laszlo Kover. (segue) (Sts)