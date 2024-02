Milleproroghe: Trancassini (Fd'I), sforzo per Roma con stop gestione commissariale debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, durante la dichiarazione di voto finale sul Milleproroghe: "Tra i tanti temi che sono stati affrontati, troviamo anche un provvedimento che chiude la gestione commissariale del debito di Roma del 2008. Fratelli d’Italia e questo governo pensano alla Capitale: lo hanno fatto nella legge di bilancio con la metro C, con il Peschiera. Lo facciamo oggi con questa chiusura commissariale del debito che libera risorse importanti". "Perché, oggi come allora, - prosegue il deputato - diciamo che lo sforzo della politica per la Capitale è uno sforzo significativo che deve essere fatto a prescindere da chi la governa. E questo credo sia un segnale rilevante che ci distingue da chi ci ha preceduto che faceva sempre figli e figliastri rispetto a chi governava i territori. Se avessimo voluto fare davvero un favore al sindaco Gualtieri avremmo dovuto, visto i ritardi dei lavori, prorogare l’inizio del Giubileo. Quella sarebbe stata una proroga che avrebbe fatto sicuramente piacere al sindaco di Roma", conclude. (Com)