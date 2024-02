Bielorussia: Lukashenko, Nato cercherà di coinvolgere Moldova, Georgia e Serbia nell'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato cercherà di far aderire Bosnia Erzegovina, Moldova, Georgia e Serbia "secondo lo scenario dell'Ucraina". Lo ha affermato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, intervenendo ad una riunione governativa sulle questioni di sicurezza nazionale. "L'adesione alla Nato della Finlandia e la Svezia è solo un'altra fase di espansione verso est. Saranno coinvolti nell'alleanza Bosnia ed Erzegovina, Moldova, Georgia, Serbia. E tutto questo sarà secondo lo scenario dell'Ucraina", ha detto Lukashenko. Secondo Lukashenko, la Bielorussia si trova ora nel mezzo della più grande crisi politico-militare, e "gli appetiti e l'attività dell'Occidente collettivo" solo aumenteranno. "Washington e i suoi alleati continueranno ad espandere la Nato. La situazione è più che favorevole per loro (...) Quasi tutti i leader europei si sono trasformati in sudditi statunitensi, la cui politica, i cui interessi dominano sul territorio dell'Unione europea, non c'è dubbio", ha detto ancora il leader bielorusso. (Rum)