Qatar-Kuwait: nuovo emiro Al Sabah oggi in visita a Doha

- Il nuovo Emiro del Kuwait, Mishaal al Ahmad al Jaber Al Sabah, si appresta oggi a compiere una visita ufficiale in Qatar, segnando così la quarta tappa delle sue visite all'estero, dopo Arabia Saudita, Oman e Bahrein. Durante questa visita, l’emiro Mishaal avrà un incontro con l’omologo qatariota, Tamim bin Hamad Al-Thani. I colloqui si concentreranno sui” legami fraterni” tra i due Paesi e sul modo migliore per valorizzare e sviluppare le azioni congiunte nel Golfo, tenendo conto dei più rilevanti sviluppi regionali e internazionali, come riportato dall’agenzia di stampa ufficiale qatariota "Qna".(Res)