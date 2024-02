Medio Oriente: forze Israele, uccisi 12 mila membri di Hamas da inizio operazioni a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver ucciso circa 12 mila dei 30 mila combattenti del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza dall'inizio delle operazioni militari il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del gruppo islamista nello Stato ebraico. In una nota, le Idf hanno aggiunto che l'aeronautica ha compiuto oltre 31 mila attacchi dal 7 ottobre, di cui oltre 1.000 in Libano e decine in Cisgiordania. Inoltre, dall'inizio dei combattimenti, l'aviazione israeliana ha effettuato oltre 31 mila attacchi contro obiettivi attribuiti ad Hamas e altre milizie, soprattutto a Gaza (29 mila obiettivi), ma anche in Libano e su altri fronti. Dal 7 ottobre, inoltre, le Idf avrebbero arrestato più di 3.150 palestinesi ricercati in Cisgiordania, tra cui più di 1.350 presunti membri di Hamas. (segue) (Res)