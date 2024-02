Medio Oriente: forze Israele, uccisi 12 mila membri di Hamas da inizio operazioni a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio degli scontri tra le Idf e i combattenti di Hamas nella Striscia di Gaza, le tensioni sono aumentate anche nel resto della regione, in particolare tra le forze di Israele e le milizie sciite filo-Iran. In Libano, l'aeronautica israeliana ha dichiarato di aver colpito più di 1.000 siti del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah dall'inizio degli scontri quasi quotidiani tra i miliziani libanesi e le Idf al confine tra Israele e il Paese dei cedri, l'8 ottobre scorso, all'indomani dell'attacco di Hamas nello Stato ebraico. In Siria, invece, le Idf hanno spiegato di aver condotto centinaia di sortite contro le fazioni sostenute dall'Iran. (segue) (Res)