Mar Rosso: ministro Difesa tedesco, missione Ue Aspides avrà scopo esclusivamente difensivo

22 luglio 2021

- La missione navale dell'Ue per la sicurezza nel Mar Rosso, Eunavfor Aspides, avrà scopo esclusivamente difensivo: non sono previsti attacchi contro i ribelli sciiti Houthi nel territorio dello Yemen. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, all'emittente televisiva "Zdf", dalla fregata "Hessen" che ha visitato al largo di Creta. L'unità si trova presso l'isola greca in attesa di entrare nel Canale di Suez per raggiungere il Mar Rosso e prendere parte ad "Aspides". A tal fine è necessario che il Bundestag approvi la partecipazione della Germania alla missione dell'Ue, con il voto previsto per il 23 febbraio. Il limite massimo del contingente tedesco è stato stabilito dal governo federale a 700 effettivi, di cui 240 imbarcati sulla "Hessen" e altri di stanza presso il comando di Aspides a Larissa, nel nord del Grecia. Il mandato scadrà il 28 febbraio 2025. L'unità verrà avvicendata nel Mar Rosso dalla fregata "Hamburg" nella prossima estate. (segue) (Geb)