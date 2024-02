Simest: Corte conti, da Sace a Cdp il 76 per cento del capitale sociale nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione 2022 di Simest spa si è caratterizzata per il trasferimento del 76,005 per cento del capitale sociale da Sace spa a Cassa depositi e prestiti, disposto dal Mef di concerto con il Ministero affari esteri nell'ambito delle operazioni di riassetto del Gruppo Sace. E' quanto evidenzia la Corte dei conti nella relazione sulla gestione 2022 della società italiana per le imprese all'estero (Simest spa), approvata dalla Sezione controllo enti con Delibera n. 12/2024. Nel documento, la magistratura contabile ha rilevato che, in seguito all'assoggettamento di Simest alla direzione di Cassa depositi e prestiti, il nuovo piano strategico 2023-2025, varato a dicembre 2022, ha tenuto conto anche delle linee di coordinamento e sviluppo di Cdp stessa. Soggetto intermediario nell'investimento Pnrr (sub-Misura M1C2, Investimento 5.1) sul Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394 (titolare, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale), Simest ha gestito, nel complesso, 1.320.615.514 euro nell'ambito delle operazioni deliberate dal Comitato interministeriale agevolazioni. (segue) (Com)