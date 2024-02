Simest: Corte conti, da Sace a Cdp il 76 per cento del capitale sociale nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante della realizzazione degli obiettivi istituzionali, le risorse mobilitate su disponibilità dell'Ente e gestite attraverso i fondi agevolativi ammontano a 1,738 miliardi di euro, in diminuzione sui 9,338 del 2021. Al 31 dicembre 2022, Simest supportava 14.958 imprese (10.170 nel 2021) per programmi di internazionalizzazione ed export in 124 Nazioni. Sono in aumento le unità di personale e la relativa spesa (dai 17,84 milioni del 2021 ai 19,6 del 2022), oltreché i costi per consulenze esterne, passati da 4.408.058 a 6.791.051 euro anche in virtù del supporto esterno per la gestione dei picchi di operatività nell'ambito dei finanziamenti agevolati. Il patrimonio netto 2022 (309,6 milioni di euro) è in lieve aumento sui 309 milioni dell'esercizio precedente e le partecipazioni (658,1 milioni complessivi) diminuiscono rispetto ai 672 del 2021. La gestione economica 2022 - evidenzia infine la Corte - mostra un utile di 505.374 euro, in netto calo sui circa 3,9 milioni del 2021. (Com)