Polonia: Commissione Ue, riforma giustizia passo verso chiusura procedura Stato diritto

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa polacco, Adam Bodnar, presenterà agli omologhi europei il disegno di legge per annullare la riforma della giustizia introdotta dal passato governo del Pis che ha attivato la procedura di infrazione europea sullo Stato di diritto. Lo hanno confermato la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova e la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, che rappresenta anche la presidenza semestrale del Consiglio dell'Ue, in un punto stampa al loro arrivo al Consiglio Affari generali di Bruxelles. "Dopo sei anni di discussione, dopo sei anni di dibattito sull'articolo 7 questo è il primo, questo è il primo passo avanti positivo che potrebbe vedere la chiusura della procedura sull'articolo 7. Si tratta quindi di un momento molto importante anche per me. Ho già espresso il mio sostegno alla Polonia e al ministro Bodnar, a nome della Commissione. Sosterremo i passi positivi", ha dichiarato Jourova alla stampa. (Beb)