Ue-Bosnia: premier Kristo incontra membri Consiglio Affari generali, previsto bilaterale con Varhelyi

- La premier della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo, incontrerà oggi a Bruxelles i membri del Consiglio Affari generali dell'Unione europea (Gac). Presenzierà l'incontro il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, assieme alla ministra per gli Affari europei e costituzionali dell'Austria, Karoline Edstadler. Dopo il colloquio con i membri del Gac, Kristo avrà un incontro bilaterale con il commissario Varhelyi, come ha annunciato in una nota il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina. (Seb)