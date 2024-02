Lavoro: Sbrollini (Iv), investire in prevenzione e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Firenze "è stata una tragedia immane. I numeri dei morti sul lavoro sono allarmanti. Le norme ci sono ma evidentemente non bastano. Vanno rese più severe ma soprattutto bisogna investire di più in prevenzione e controlli". Lo ha detto ad "Igorà-Tutti in piazza", su Rai Radio1, la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini. "Possiamo scrivere le migliori leggi del mondo, ma se poi non ci sono i controlli - ha aggiunto la parlamentare - il risultato è questo. Vedremo adesso il pacchetto di interventi che presenterà la ministra Calderone con il decreto sugli appalti, ma è chiaro che occorre investire nella prevenzione e nei controlli, assumendo anche più persone addette a controllare". (Rin)