Trasporto aereo: Arabia Saudita potrebbe rafforzare collegamenti con Singapore, Cina e Usa

- I funzionari dell'aviazione civile saudita intraprendono una missione internazionale per esplorare opportunità a Singapore, in Cina e negli Stati Uniti. Una delegazione di alto livello, guidata da Abdulaziz Al-Duailej, presidente dell'Autorità generale dell'aviazione civile, ha iniziato visite ufficiali in questi paesi per esplorare strade di collaborazione nel settore della connettività, come riportato dall'agenzia di stampa saudita “Spa”. Questo tour di 11 giorni, che terminerà il 29 febbraio, rappresenta una componente chiave degli sforzi dell'Arabia Saudita per potenziare il contributo del settore del trasporto aereo all'economia nazionale e per attrarre investimenti globali. (segue) (Res)