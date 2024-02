Trasporto aereo: Arabia Saudita potrebbe rafforzare collegamenti con Singapore, Cina e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione offre l'opportunità di esaminare prospettive di investimento di alto valore nell'aviazione civile e mettere in luce le iniziative del Regno volte a promuovere lo sviluppo del settore, secondo quanto riportato dalla “Spa”. L'obiettivo finale è migliorare le opzioni di viaggio, stimolare il turismo e promuovere lo scambio culturale e commerciale tra le nazioni coinvolte. Durante la prima tappa della visita a Singapore, Al Duailej parteciperà alla seconda edizione del Changi Aviation Summit. Questo evento, che si tiene dal 19 febbraio presso il Marina Bay Sands Expo and Convention Center, vede la partecipazione di oltre 400 alti funzionari governativi e leader del settore provenienti da più di 70 paesi, si concentrerà sul futuro dell'aviazione in un mondo post-pandemia, come dichiarato dal ministero dei Trasporti di Singapore. (Res)