Imprese: Mazzarella (Bper banca) su 'cultura impresa', occorre avere visione e vicinanza a territorio

- Fare cultura d’impresa significa saper stare sul mercato, saper assumere i rischi, saperli valutare, apprezzare quello che si riesce a fare con le persone sul territorio, essere vicini al territorio e avere una visione. Lo ha affermato la presidente di Bper banca Flavia Mazzarella a margine della prima iniziativa di 'Torino capitale cultura d'impresa' che si è svolta all'interno dell'Unione Industriali. "Nella transizione ecologica che stiamo affrontando le imprese devono esserci ma anche le banche per saperle accompagnare in questo complesso processo. Far loro intravedere quale sono le opportunità e i vantaggi e accompagnarle in questo percorso", ha concluso. (Rpi)