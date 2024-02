Roma: Avs, oggi parteciperemo all'iniziativa per dire no all'estradizione di Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, martedì 20 febbraio alle ore 17 "parteciperemo al presidio organizzato davanti alla sede dell'ambasciata britannica a Roma in via XX Settembre per chiedere che Julian Assange non venga estradato negli Stati Uniti dove rischia 175 anni di prigione per aver svelato alcuni crimini di guerra". Così, in una nota, i consiglieri dell'Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli. "Dopo esserci battuti per il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma ad Assange - aggiungono -, la nostra battaglia in difesa del diritto all'informazione, per la tutela della democrazia e dei diritti umani e civili, continua con ancora maggiore forza e convinzione. Nei giorni in cui l'Alta Corte londinese dovrà pronunciarsi sul destino del nostro neo-concittadino, vogliamo essere idealmente al suo fianco per difendere lui e chi come lui si è macchiato di una unica colpa: svolgere la professione di giornalista in nome della verità e libertà. A Roma, e contemporaneamente in 58 città del mondo, faremo sentire la nostra voce a supporto di quanti stanno lavorando per la liberazione di Julian Assange perché questa è una battaglia per la democrazia che ci riguarda tutti. Ora o mia più, Assange libero", concludono. (Com)