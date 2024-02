Mar Rosso: drone d'attacco Usa precipitato nello Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate Usa hanno avviato accertamenti in merito allo schianto di un drone d'attacco statunitense Mq-9 Reaper poco al largo della costa di Hodeidah, nello Yemen. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", precisando che non è chiaro se il drone, utilizzato per missioni di ricognizione e attacco, sia precipitato a seguito di un guasto tecnico, o se invece sia stato abbattuto dalle milizie filoiraniane Houthi. Gli Houthi avevano già abbattuto un drone statunitense dello stesso tipo lo scorso novembre. (segue) (Was)