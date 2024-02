Australia: presentati piani per il rafforzamento della marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Australia ha presentato oggi i piani per il rafforzamento della marina militare, che prevedono di raddoppiare il numero delle navi da guerra di grandi dimensioni, puntando a un livello senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale in risposta alla corsa agli armamenti in corso nell’Asia-Pacifico. Canberra prevede di aumentare la propria spesa per la difesa di oltre 6,5 miliardi di euro, con l'obiettivo di dotarsi di 26 grandi navi da guerra di superficie nel prossimo decennio, più del doppio delle 11 navi di cui dispone attualmente. (segue) (Res)