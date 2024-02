Australia: presentati piani per il rafforzamento della marina militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Questa è la flotta più grande di cui disporremo dalla fine della Seconda guerra mondiale", ha detto il ministro della Difesa australiano Richard Marles. "La Royal Australian Navy deve essere in grado di garantire la sicurezza e la protezione delle nostre rotte marittime (...) poiché sono essenziali per il nostro stile di vita e la nostra prosperità", ha aggiunto il ministro. Stando ai piani presentati dal governo, l’Australia aggiungerà alla sua flotta sei fregate di classe Hunter, tre cacciatorpediniere, 11 fregate multiruolo e sei navi da combattimento di superficie avanzate in grado di operare senza equipaggio. (segue) (Res)