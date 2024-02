Haiti: omicidio presidente Moise, incriminata anche la vedova Martine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martine Moise, vedova del presidente di Haiti Jovenel Moise, assassinato nel luglio 2021, è una delle 51 persone incriminate ieri per l'uccisione dell'ex capo dello Stato. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui tra i 51 condannati figurano anche l'ex primo ministro Claude Joseph e l'ex capo della Polizia nazionale di Haiti, Léon Charles, oltre ai 28 mercenari armati - perlopiù colombiani - che fecero irruzione nella residenza del presidente e lo uccisero. Nell'assalto alla residenza presidenziale era rimasta ferita anche la moglie del defunto presidente, che però era sopravvissuta. Le guardie del corpo, invece, erano rimaste incolumi, circostanza che aveva suscitato da subito sospetti in merito al loro coinvolgimento. Il rapporto di 122 pagine che elenca i capi d'imputazione è il frutto di anni di indagini e del lavoro di cinque magistrati. Le indagini si sono protratte anche a causa della rinuncia dei magistrati inizialmente assegnati al caso, che avevano denunciato minacce e intimidazioni. Dopo l'assassinio di Moise il Paese caraibico è scivolato nel caos a causa della violenza delle bande armate e delle violente proteste di quanti chiedono le dimissioni del successore di Moise, il presidente e primo ministro ad interim Ariel Henry. (segue) (Mec)