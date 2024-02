Haiti: omicidio presidente Moise, incriminata anche la vedova Martine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari governativi di Kenya e Haiti si sono incontrati questa settimana negli Stati Uniti per discutere di come garantire il dispiegamento nell’isola caraibica della missione a sostegno della polizia locale guidata da Nairobi, che l’Alta corte del Kenya ha di recente sospeso. Lo ha riferito il quotidiano keniota “The Star”, precisando che la delegazione africana era guidata dall’ex ispettore generale di polizia Joseph Boinnet, oggi vicepresidente per la Sicurezza nazionale. L’incontro si è svolto in un hotel di Washington, dove le parti hanno dibattuto la questione e condiviso il testo di un accordo ufficiale per garantire il dispiegamento dei circa 1.000 uomini kenioti nonostante il blocco del tribunale. Secondo fonti del quotidiano, i funzionari avrebbero concordato una scadenza entro la quale far arrivare le forze keniote e la squadra haitiana sarebbe ora attesa in Kenya nel prossimo fine settimana in vista della firma di un memorandum d’intesa. (segue) (Mec)