Mar Cinese Meridionale: Filippine, Usa effettuano pattugliamento aereo congiunto (2)

- Le Filippine sono fermamente impegnate nei negoziati per l'adozione di un codice di condotta tra Cina e i Paesi del Sud-est asiatico che regoli le controversie nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il segretario degli Esteri delle Filippine, Enrique Manalo, aggiungendo che le tensioni nella regione non riguardano solo una rivalità tra Stati Uniti e della Cina, ma anche Paesi come le Filippine, che hanno legittimi interessi da difendere. Manalo ha anche espresso preoccupazione per le tensioni regionali riguardanti la vicina Taiwan e ha esortato tutte le parti a rimanere in contatto diretto. (segue) (Fim)