Mar Cinese Meridionale: Filippine, Usa effettuano pattugliamento aereo congiunto (3)

- L'idea di un codice di condotta è stata concepita più di due decenni fa, ma le parti si sono impegnate ad avviare il processo di negoziazione nel 2017. Da allora sono stati compiuti pochi progressi, e i negoziati sui contenuti del codice di condotta sono tuttora in corso. La questione è estremamente delicata, con i vicini della Cina desiderosi di basare il codice sul diritto internazionale, che Pechino è stata ripetutamente accusata di ignorare nel sostenere la sua pretesa di sovranità su oltre il 90 per cento del Mar Cinese Meridionale, anche contro una sentenza formulata nel 2016 da un tribunale di arbitrato internazionale. "Siamo preoccupati per gli sviluppi nella nostra zona economica esclusiva", ha detto Manalo. (Fim)