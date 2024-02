Francia: ambasciatore russo sarà convocato al Quay d'Orsay in relazione a morte Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia convocherà al Quay d'Orsay, il ministero degli Esteri, l'ambasciatore russo a Parigi in seguito alla morte del dissidente russo Aleksej Navalnyj. Lo ha riferito il quotidiano "Le Monde", citando le dichiarazioni del ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne durante un viaggio in Argentina. "Ho chiesto di convocare l'ambasciatore russo oggi alle 18:30", ha dichiarato Sejourne, secondo quanto riferisce "Le Monde". Ieri anche il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino in relazione alla morte di Navalnyj. Il dissidente è morto venerdì scorso a 47 anni dopo una passeggiata nella colonia penale in cui si trovava in stato di detenzione. Le cause della morte sono ancora chiarire. La comunità internazionale ha accusato direttamente il presidente russo Vladimir Putin per la morte del dissidente. Dal Cremlino, tuttavia, sono giunte delle secche smentite rispetto alle accuse giunte dall'Occidente, definite come inaccettabili. (Frp)