Russia: "Meduza", vice direttore Servizio penitenziario promosso tre giorni dopo morte Navalnyj

- Il vice direttore del Servizio penitenziario federale russo (Fsin) Valerj Bojarinev è stato promosso al grado di colonnello generale, uno delle qualifiche militari più elevate nella Federazione Russa. Il decreto che conferisce il nuovo grado a Bojarinev, come riferisce il portale indipendente “Meduza”, è stato firmato dal presidente russo Vladimir Putin il 19 febbraio, tre giorni dopo la morte del dissidente Aleksej Navalnyj avvenuta mentre si trovava in stato di detenzione in una colonia penale. Boyarinev è primo vice direttore dell'Fsin dal luglio 2022. In precedenza, è stato vice direttore del Servizio federale per l'esecuzione delle pene dal 2015 e ha diretto il dipartimento dell'Fsin per l'organizzazione delle attività delle carceri e dei centri di custodia cautelare. Il 16 febbraio, il Servizio penitenziario federale del distretto di Jamalo-Nenets ha annunciato la morte di Navalnyj. La salma non è ancora stata consegnata alla famiglia in quanto sarebbero ancora in corso le analisi volte a verificare le circostanze del decesso. (Res)