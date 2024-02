Giappone: Kamikawa in Brasile da oggi al 23 febbraio per la ministeriale Esteri del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, è partita oggi alla volta del Brasile per partecipare all'incontro dei ministri degli Esteri del G20, e farà successivamente tappa a Panama. Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese. Durante la ministeriale in programma a Rio de Janeiro, Kamikawa intende discutere questioni quali le crisi in Ucraina e in Medio Oriente, e la riforma della governance globale, incluso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti. La visita della ministra degli Esteri Kamikawa a Panama coinciderà con il 120mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra quel Paese e il Giappone. (Git)