Russia: arrestata donna con doppia cittadinanza russo-statunitense, è accusata di tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza federale russo ha arrestato una donna con doppia cittadinanza russo-statunitense nella città di Ekaterinburg. La donna, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa “Tass”, è accusata di tradimento per aver raccolto fondi per le Forze armate ucraine. "Il Servizio federale di sicurezza di Ekaterinburg ha represso le attività illegali di una 33enne residente a Los Angeles, che detiene la doppia cittadinanza russa e statunitense", ha comunicato l'Fsb. La 33enne residente a Los Angeles aveva raccolto fondi per un'organizzazione il cui beneficiario finale sarebbero le Forze armate ucraine, ha riferito l'Fsb. L’agenzia di stampa russa non ha rivelato il nome della donna. (Rum)