Ucraina: "Cnn", via d'accesso ad Avdiivka "disseminata di corpi" di militari ucraini

- La principale via d'accesso occidentale alla cittadina di Avdiivka, conquistata dalle forze armate russe lo scorso fine settimana dopo mesi di assedio, è "disseminata di corpi senza vita di militari ucraini", caduti nel tentativo di abbandonare l'insediamento ormai già sottoposto ad accerchiamento operativo dalle forze nemiche. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che fornisce un drammatico resoconto della ritirata ucraina dall'insediamento sito pochi chilometri a nord della città di Donetsk, che per anni è stato una delle principali posizioni fortificate delle forze di Kiev nella regione. Secondo la "Cnn", l'ordine ufficiale di ritirata annunciato dai vertici delle forze armate ucraine è giunto quando migliaia di militari erano già stati accerchiati dalle forze russe. Molti "sono stati lasciati a morire": l'emittente televisiva ha raccolto e pubblicato numerosi "messaggi disperati" inviati dai soldati feriti e accerchiati ai loro cari prima della fine. (segue) (Was)