Ucraina: "Cnn", via d'accesso ad Avdiivka "disseminata di corpi" di militari ucraini (2)

- Secondo la "Cnn", in assenza di vie di fuga praticabili, gli ufficiali ucraini hanno ordinato di abbandonare i feriti sul posto e saturare la cittadina con l'artiglieria. Un soldato ucraino ha riferito all'emittente televisiva di aver ricevuto dai superiori l'ordine di "lasciare indietro i 300 (feriti) e bruciare tutto". La sorte peggiore sarebbe toccata ai militari della 110ma Brigata meccanizzata che da due anni presidiava Avdiivka, e che è rimasta isolata nella parte centrale e orientale dell'insediamento a seguito dell'improvvisa avanzata russa della scorsa settimana. Nel tentativo di sottrarsi all'accerchiamento, i militari dell'unità "hanno compiuto in disperato tentativo di fuggire dalle rovine della città", come descritto su Instagram da uno dei sopravvissuti, Viktor Biliak: "All'esterno la visibilità era nulla. Potevamo solo cercare di sopravvivere attraversando un chilometro nel fango, come gattini guidati da un drone, bersagliati dall'artiglieria nemica. La via per Avdiivka è disseminata di cadaveri ucraini", ha scritto il militare. (segue) (Was)